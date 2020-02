Kadıköy'de hırsızlık mağduru olan yazar Nazlı Eray o anları anlattı

04.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:30

Kadıköy'de bir kafede otururken hırsızlık şoku yaşayan yazar Nazlı Eray, çantasını çalan şahıs hakkında konuşarak, "Onunla konuşmak isterdim, onu topluma kazandırmak isterdim" dedi.



Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'de 26 Ocak Pazar günü saat 20.00 sıralarında bir kafede oturan 75 yaşındaki yazar Nazlı Eray'ın yanına oturan bir kadın, daha önce bir dükkandan aldığı poşeti Eray'ın çantasının önüne koydu. Ardından kaşla göz arasında poşetle beraber çantayı da alarak oradan uzaklaştı. Eray, içinde bin TL, cep telefonu ve 6 bin TL değerinde altın bulunan çantasının çalındığını fark edince polise başvurdu. Olayın üzerine kafeye giden ekipler, orada bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkallerini belirledi. Şahıs, 2 Şubat Pazar günü Bağcılar'da yakalandı. Gözaltına alınan K.B. (24) isimli şahsın benzer suçlardan 21 adet kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarında görülen diğer şüpheli kadını yakalama çalışmalarını sürdürüyor.



"Onu topluma kazandırmak isterdim"



Öte yandan, hırsızlık mağduru olan yazar Nazlı Eray olay hakkında, "Bağdat Caddesinde her zaman gittiğim bir kafede oturuyordum. Akşam saatlerinde Profesör arkadaşım ile konuşuyordum çantam yanımdaydı. Çantamın içerisi doluydu. Bir ara telefonumu almak için elimi çantama attım çantam yerinde yok. Büyük bir şok, büyük bir heyecan. Doğru mu yanlış mı derken çanta çalınmış. Ondan sonra kameralara bakıldı. Ok gibi genç bir kadının onu alıp götürdüğü görülüyor ondan sonra polis devreye girdi. Bende burada asayiş dolandırıcı hırsızlık şubesinde çalışan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Her gün geldiler beni yüreklendirdiler, bulunur Nazlı Hanım dedir. Arkadaşların çoğu benim okurum çıktı. Bulunacağına inanmıyordum. Bütün Adana'daki Mersin'deki Gaziantep'teki bir takım okurlarımın, değerli kişilerin numarası yok telefon gittiği için bir şey yapamıyordum. Kolum kopmuş gibiydi. Elektronik bağımlılık, çantanın içerisinde bir mahremiyet o da bende bir şok etkisi yaptı. Fakat ertesi gün gelen polis arkadaş çantanın bulunduğunu söylediler. Ben çok mutlu oldum. Genç kızın çalma anının fotoğraflarını gösterdiler. Bir Roman Polanski filmi gibiydi. Kız çok genç bunu para için yapıyor. Bu parayı kullanabilecek mi? İçeriden yeni çıkmış. Onunla konuşmak isterdim, onu topluma kazandırmak isterdim. Benim kitaplarımı çalsaydı okur muydu acaba ? Belki cezaevinde okur" diye konuştu.



Yazarların toplumdan beslendiğini belirten Eray, "Bu olay beni çok etkiledi. Her bakımdan etkiledi. Bana bir kama sokmak gibi bir şey. Onun için mutlaka bu kız bir şekilde romanlarımın birinde karşımıza çıkacak" dedi.



Çantanın çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı



Öte yandan, yazarın çantasının çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı, Görüntülerde kadın şüphelilerden birinin Nazlı Eray'ın yanına oturarak zaman zaman çantasını almak için hamle yaptığı, diğer kadın şüphelinin ise etrafı kolaçan ettiği, daha sonra şüphelinin en uygun anda elindeki poşetle Nazlı Eray'ın çantasını kapatarak ikisini de alıp oradan ayrıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA