Kadıköy'de Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi açıldı

29.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:17

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk eğitim sisteminin sınava adam hazırlamaktan insan yetiştirmeye doğru bir yolculuğun içerisinde olduğunu belirterek, "Bizim meseleyi sınava adam hazırlamanın çok ötesinde ele alıp dünyayla rekabet eden ve bu topraklarda bütün mazlumlara müjde verebilen, insanlığa dair bir mesajı olan gençlere ihtiyacımız var." dedi.

Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi'nin açılış töreninde konuştu.

Bakanlığın her türlü teknik, sosyal ve ekonomik desteği sağladığını anlatan Selçuk, "Bu bakanlığın ele alacağı bir mesele olmanın ötesinde olmakla ilgili bir mesele. Eğer olmak istiyorsak, vakıf temsilcilerinin, iş insanlarının, siyasi temsilcilerin, bütün gönüldaşların olması gibi daha bütünsel bir bakış açısına ihtiyacımız var. Burada sahip olmak yetmiyor, burada olmak ihtiyacımız var. Eğer olmak meselesi biraz daha genişletilir ve derinleştirilirse o zaman Türkiye'nin geleceğe dair fikri daha sağlam bir zemine oturmuş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Selçuk, atölyenin üretmenin hazzını, öğrenmenin şevkini, insanın ruhunda, bünyesinde ve hayalinde hissetmesini sağlayan mekan olduğunu dile getirerek, 250 şeklindeki ilk hedefe rağmen 1 yıl içinde 5 binin üzerinde tasarım beceri atölyesi kurulduğunu kaydetti.

Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu atölyelerle çocuklarımızın sadece A, B, C, D'yi işaretleyen çocuklar değil, hayata tutunan, hayatı bir imbikten süzercesine içselleştirme şansına erişen bir ortama kavuşmaları sağlanıyor. Böylece insanın sadece zihni hususiyetlerinin değil, aynı zamanda duygusal hususiyetlerinin, hareketsel hususiyetlerinin de bütünsel olarak gelişmesine hizmet ediyoruz. Bir çocuğu tabiatına aykırı bir şekilde sadece sınavlarla alakadar etmenin, onun hayatına nasıl bir tecavüz olduğunu anlatmaya gerek yok. Türk eğitim sistemi sınava adam hazırlamaktan insan yetiştirmeye doğru bir yolculuğun içerisinde. Bizim meseleyi sınava adam hazırlamanın çok ötesinde ele alıp dünyayla rekabet eden ve bu topraklarda bütün mazlumlara müjde verebilen, insanlığa dair bir mesajı olan gençlere ihtiyacımız var."

Konuşmasının ardından Selçuk'a Okul Müdürü Prof. Dr. Ayşen Gürcan tarafından tablo hediye edildi.

Kaynak: AA