Son dakika haberi: Kadıköy'de gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
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Son dakika haberi: Kadıköy'de gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

06.02.2021 17:34 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:40
Son dakika haberi: Kadıköy'de gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Kadıköy'de HDP'li milletvekillerinin oturma eylemi yapıp yol kapattığı gösterilerde gözaltına alınan 65 kişiden 61'i sağlık kontrolünden geçirildi.

 Kadıköy'de HDP'li milletvekillerinin oturma eylemi yapıp yol kapattığı gösterilerde gözaltına alınan 65 kişiden 61'i sağlık kontrolünden geçirildi. 

Kadıköy'de perşembe günü akşam saatlerinde HDP'nin çağrısıyla Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane ederek toplanan grup, Söğütlüçeşme Caddesi'ne çıkıp yürüyüş yapmak istedi. Kaymakamlığın toplanma ve gösteri yürüyüşü yasağı kararını hatırlatan polis, grubun dağılmasını istedi. Grup uyarıları dikkate almayınca polis müdahale etti. Müdahale sırasında 65 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 65 kişiden 61'i bugün sağlık kontrolden geçirildi. Şüpheliler daha sonra tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü.İstanbul Valiliği, gözaltına alınan  65 kişiden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığını açıklamıştı.


Son dakika haberi: Kadıköy'de gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Son dakika haberi: Kadıköy'de gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Son dakika haberi: Kadıköy'de gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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