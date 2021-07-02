Kadıköy'de denize akan 'renkli su' endişesi
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Kadıköy'de denize akan 'renkli su' endişesi

Kadıköy'de denize akan 'renkli su' endişesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY Fenerbahçe'de bulunan Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize akan renkli su endişeye neden oldu.

KADIKÖY Fenerbahçe'de bulunan Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize akan renkli su endişeye neden oldu. Beyaz renkli su, Marmara'ya karıştı. Parkta bulunanlar kokudan da şikayetçi oldu. Serkan Eser, "Sürekli hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Bu parktaki kedilerin sürekli bir gözü kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba" şeklinde konuştu.

Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize beyaz renkte bu akıyor. Atık olduğu belirtilen su Marmara Denizi'ne karışıyor. Sudan koku da yükseliyor. Parka gelenler kötü kokudan rahatsız olduklarını belirtti. Parkta gezen Serkan Eser, "Özellikle akşamları daha çok çıkıyor koku" dedi. Eser, "Sürekli hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Sonra bu parktaki kedilerin sürekli bir gözleri kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba" dedi.Denize karışan su havadan da görüntülendi.


Kadıköy'de denize akan 'renkli su' endişesi
Kadıköy'de denize akan 'renkli su' endişesi
Kadıköy'de denize akan 'renkli su' endişesi
Kadıköy'de denize akan 'renkli su' endişesi
Kadıköy'de denize akan 'renkli su' endişesi
Kadıköy'de denize akan 'renkli su' endişesi
Kadıköy'de denize akan 'renkli su' endişesi
Kadıköy'de denize akan 'renkli su' endişesi
Kadıköy'de denize akan 'renkli su' endişesi
Kadıköy'de denize akan 'renkli su' endişesi
Kadıköy'de denize akan 'renkli su' endişesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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