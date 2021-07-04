Son dakika haber | Değnekçiye polis şoku kamerada

Son dakika gelişmesine göre Değnekçiye polis şoku kamerada Kadıköy'de boş arsaya park eden araçlardan ücret talep eden şahıs sivil polisler tarafında suçüstü yakalandı.

Değnekçiye polis şoku kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de boş arsaya park eden araçlardan ücret talep eden şahıs sivil polisler tarafında suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs adli işlemler uygulanmak üzere Polis Merkezine götürüldü.

Olay Kadıköy İlçesi Fener Kalamış Caddesi, Fenerbahçe Yelken Kulübü yanında bulunan boş arsada gerçekleşti. Sivil polis ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Fenerbahçe Yelken Kulübü yanındaki boş araziye park eden araçlardan ücret talep eden bir şahıs olduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli şahıs sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Suçüstü yakalanan şüpheli Mesut B. isimli şahıs 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlemler uygulanmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert