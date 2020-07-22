Kadıköy'de bıçaklı dehşet kamerada
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Kadıköy'de bıçaklı dehşet kamerada

Kadıköy'de bıçaklı dehşet kamerada Önce bıçakladı, sonra defalarca tekmeledi O anlar kameraya böyle yansıdı Kadıköy'de bir iş yerinde iddiaya göre, iş meselesi yüzünden iki kişi arasında kavga çıktı.

22.07.2020 09:20 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:41

Kadıköy'de bıçaklı dehşet kamerada

Önce bıçakladı, sonra defalarca tekmeledi O anlar kameraya böyle yansıdı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir iş yerinde iddiaya göre, iş meselesi yüzünden iki kişi arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada çalışan bir kişi diğer kişiyi yaraladı. Bıçak ve tekme tokatların konuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre iş meselesi yüzünden 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga iş yerinin dışına taşarak büyüdü. Büyüyen kavgada tekmeler tokatlar havada uçuştu. Kavga eden kişilerden birisi yanındaki bıçağı çıkararak arkadaşını göğsünden bıçakladı. Bıçaklayan şahıs yaralı kişiye kafa atarak yere yığdı. Yere yığılan kişiyi defalarca tekmeledi. Dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga eden kişileri çevrede bulunan vatandaşlar güçlükle ayırdı. Bıçaklayan şahıs hızla olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinden geçen acil tıp teknikeri bir vatandaş gerçekleştirdi.İhbar üzerine olay yerine polis ve acil ekipleri geldi. Acil servis ekipleri yaralı kişiye olay yerinde müdahale ederek, çevredeki Hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı. Bıçaklayan şahsın yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Olay güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Cadde üzerinde 2 arkadaş tartışıyor, tartışma büyüyerek kavgaya dönüşüyor. Bıçaklayan kişi diğer kişiye kafa atarak yere yığıyor ve defalarca tekmeliyor. Kavgayı çevrede bulunan vatandaşlar ayırıyor. Daha sonra bıçaklayan şahıs hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Kadıköy'de bıçaklı dehşet kamerada

Kaynak: İHA

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