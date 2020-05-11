KADIKÖY'DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI
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KADIKÖY'DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI

KADIKÖY'DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI
11.05.2020 03:54 | Son Güncelleme: 11.05.2020 03:57

Kadıköy'de 3 katlı balık restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kadıköy'de 3 katlı balık restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye olay yerine sokakların dar olması nedeniyle güçlükle ulaşırken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Yangın cep telefonuyla an ve an kaydedildi

Yangın, saat 02.30 sıralarında Caferağa Mahallesi Yasa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Balıkçılar Çarşısı olarak bilinen bölgede bulunan ve balık restoranı olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yolların dar olması ve hatalı parklar nedeniyle yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Polis ekipleri tarafından caddede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sırasında bina içerisinde göçük meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken bina kullanılamaz hale geldi. Öte yandan 3 katlı binanın yanması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

KADIKÖY'DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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