Kadıköy Boğası film mi oluyor? Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak? - SON DAKİKA

Sosyal medyada dolaşıma giren bazı paylaşımlarda, "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan Mustafa Başaran'ın başrolünde yer alacağı bir film projesi üzerinde çalışıldığı öne sürüldü. Söz konusu iddialar, kısa sürede gündemde geniş yankı uyandırdı. Projenin gerçekten hayata geçirilip geçirilmediği, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi gibi ayrıntılar merak konusu olurken, filme dair konuşulanlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki, Kadıköy Boğası film mi oluyor? Mustafa Başaran film mi çıkarıyor? Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak, kim oynayacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

KADIKÖY BOĞASI FİLM Mİ OLUYOR?

Sosyal medyada Fenerbahçe'ye olan tutkusu ve renkli kişiliğiyle tanınan "Kadıköy Boğası" lakaplı Mustafa Başaran, bu kez sinema salonlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başaran'ın hayat hikâyesinden esinlenerek hazırlanan ve komedi türünde çekilen film, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Filmle ilgili ilk resmi açıklama, Kadıköy Boğası'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Paylaşımda, "Dev oyuncu kadrosuyla bomba gibi bir komedi geliyor. Kahkahaya hazır olun!" ifadelerine yer verildi.

Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK, KİMLER OYNUYOR?

"Kadıköy Boğası" filmi, 22 Ağustos 2025'te vizyona girecek. Yapımcılığını VistaMotion ve AZT Pictures'ın üstlendiği filmin çekimleri tamamlandı. Projenin dev oyuncu kadrosuyla dikkat çekmesi bekleniyor.

Filmde yer alan oyuncular ise şu şekilde;

Mustafa Başaran

Nurullah Çelebi

İlayda Sumak

Ateş Fatih Uçan

Mehmet Ali Başaran

Ahmet Dursun

İlker Aksu