Kadıköy Boğası film mi oluyor? Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak? - SON DAKİKA

Kadıköy Boğası film mi oluyor? Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak? - SON DAKİKA
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan Mustafa Başaran'a yönelik film iddiaları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Kadıköy Boğası film mi oluyor? Kadıköy Boğası filmi ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar…

Sosyal medyada dolaşıma giren bazı paylaşımlarda, "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan Mustafa Başaran'ın başrolünde yer alacağı bir film projesi üzerinde çalışıldığı öne sürüldü. Söz konusu iddialar, kısa sürede gündemde geniş yankı uyandırdı. Projenin gerçekten hayata geçirilip geçirilmediği, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi gibi ayrıntılar merak konusu olurken, filme dair konuşulanlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki, Kadıköy Boğası film mi oluyor? Mustafa Başaran film mi çıkarıyor? Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak, kim oynayacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

KADIKÖY BOĞASI FİLM Mİ OLUYOR?

Sosyal medyada Fenerbahçe'ye olan tutkusu ve renkli kişiliğiyle tanınan "Kadıköy Boğası" lakaplı Mustafa Başaran, bu kez sinema salonlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başaran'ın hayat hikâyesinden esinlenerek hazırlanan ve komedi türünde çekilen film, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Filmle ilgili ilk resmi açıklama, Kadıköy Boğası'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Paylaşımda, "Dev oyuncu kadrosuyla bomba gibi bir komedi geliyor. Kahkahaya hazır olun!" ifadelerine yer verildi.

Kadıköy Boğası film mi oluyor? Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak? - SON DAKİKAKadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK, KİMLER OYNUYOR?

"Kadıköy Boğası" filmi, 22 Ağustos 2025'te vizyona girecek. Yapımcılığını VistaMotion ve AZT Pictures'ın üstlendiği filmin çekimleri tamamlandı. Projenin dev oyuncu kadrosuyla dikkat çekmesi bekleniyor.

Filmde yer alan oyuncular ise şu şekilde;

Mustafa Başaran

Nurullah Çelebi

İlayda Sumak

Ateş Fatih Uçan

Mehmet Ali Başaran

Ahmet Dursun

İlker Aksu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek

26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu

İki ili saran yangını en iyi anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor

Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Geri sayım başladı! İşte Hakan'ın Fenerbahçe'ye maliyeti

Geri sayım başladı! İşte Hakan'ın Fenerbahçe'ye maliyeti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güldür Güldür Show'da sürpriz veda: Ünlü oyuncu yeni sezonda yok

Güldür Güldür Show'da sürpriz veda: Ünlü oyuncu yeni sezonda yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.