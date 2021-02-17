Kadıköy Belediyesindeki işçilerin grevi ikinci günde
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Kadıköy Belediyesindeki işçilerin grevi ikinci günde

17.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:09
Kadıköy Belediyesindeki işçilerin grevi ikinci günde

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Kadıköy Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçilerin dün başlattığı grev sürüyor.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Kadıköy Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçilerin dün başlattığı grev sürüyor.

Hasanpaşa'daki Kadıköy Belediyesi bahçesinde bekleyen yaklaşık 700 işçi, çeşitli sloganlar attı.

Gruptakiler, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın kullandığı kapıya gelerek basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, haklarını alıp toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanana kadar grevin süreceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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