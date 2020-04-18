Kadıköy Belediyesi'nin 'moral bando'su sokağa çıkma yasağına takıldı: İzin almıştık
Kadiköy Beledyesi, Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yerine gezer bandolar oluşturarak sokağa çıkma yasağı süresinde halka moral verme girişimi Kaymakamlık'ın mühahalesine takıldı.
18.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:08
Kadıköy Belediyesi'nin Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yerine gezer bandolar oluşturarak sokağa çıkma yasağı süresince halka moral verme girişimi kaymakamlığın müdahalesine takıldı.
CHP'li Kadıköy Belediyesi, oluşturulan 4 farklı seyyar bando için gerekli izinlerin alındığını savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com