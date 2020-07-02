Kadıköy Belediye Başkanı: "Gar Görünümlü AVM Bir Rant Projesi"
İstanbul-Ankara arasındaki Yüksek Hızlı Tren'in kalkış istasyonu olan Söğütlüçeşme istasyonunun, tren garına dönüştürülme projesine dair tartışmalar sürüyor.
02.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:16
İstanbul-Ankara arasındaki Yüksek Hızlı Tren'in kalkış istasyonu olan Söğütlüçeşme istasyonunun, tren garına dönüştürülme projesine dair tartışmalar sürüyor. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, projenin ilçedeki hayat kalitesini felç edeceğini söylüyor
Kaynak: DailyMotion.com