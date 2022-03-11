Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? Kaderimin Oyunu 12. bölüm bugün var mı? Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?TB

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KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Helin'e gelen sürpriz teklif, Cemal'i Asiye'den ve çocuklarından ayırmanın eşiğine getirir. Mahir'in gelecekle ilgili kurduğu plan, Asiye'de beklediği heyecanı yaratmazken, bu durum Mahir'in kendi hayatıyla ilgili bazı kararlar almasına sebep olur. Cemal, Helin'in bunca yıl kendisinden sakladığı büyük bir sırrı öğrenir. Bu sırrın açığa çıkması, Asiye ve Cemal arasında tüm dengeleri değiştirirken, sonuç büyük bir felakete dönüşecektir.

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