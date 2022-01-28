Kaderimin Oyunu Raci kimdir? Kaan Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kaderimin Oyunu Raci kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ı buluşturan Kaderimin Oyunu dizisi, Cuma günleri Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kaderimin Oyunu dizisinde Raci karakterini canlandıran Kaan Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli?

KADERİMİN OYUNU'NUN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Necmi'nin gelişi, Asiye cephesinde büyük paniğe sebep olur. Genç kadın bu davetsiz misafiri susturmak için çözüm yolları ararken, sürekli bir açıklarını kollayan Raci de nihayet bir ipucu bulmuştur. Helin ve Nergis arasında ipler iyice gerilince, Cemal kimin yanında duracağını seçmek zorunda kalır. Asiye ve Cemal geçmiş üzerinden hesaplaşır. Necmi belası can sıkmaya devam ederken, her şeyin sonunu getirebilecek bir haber konağa bomba gibi düşer.

KADERİMİN OYUNU RACİ KİMDİR?

Star TV ekranlarında yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisinde Raci karakterini Kaan Çakır canlandırmaktadır.

KAAN ÇAKIR KİMDİR?

1 Şubat 1977 yılında dünyaya gelen Kaan Çakır, Yunanistan - Gümülcine muhaciriyle karşı karşıya gelen bir ailenin ikinci oğludur. Oyuncu evli ve bir çocuk sahibidir.

Yeşilköy Hamdullah Tanrıöven ilköğretim okulunun ardından İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji'nde orta ve lise öğrenimini tamamladı. Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başlayan oyuncu, okul yıllarında başta Grease müzikali olmak üzere birçok tiyatro oyununda rol aldı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında 1998 yılında Kara Melek dizisinin 3. sezonunda izleyici karşısına çıktı. Yine aynı yıllarda Dormen Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Popcorn isimli oyun ile tiyatro sahnesinde yerini aldı.

1999 yılında üniversiteden mezun oldu ve bu kez Bir İstanbul Masalı ile seyirci karşısındaydı. Yine aynı yıl Zeki Ökten'in yönetmenliğini yaptığı ilk sinema filmi Güle Güle ile beyazperdedeydi. Filmin kadrosunda Zeki Alasya, Yıldız Kenter, Metin Akpınar gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Sinemadaki ilk başrol deneyimi ise "hocam" diye adlettiği yönetmen Mehmet Güreli'nin Gölge filmi oldu. Birçok dizi ve sinema projesinde rol alan oyuncu, Irak'lı ünlü yönetmen Hiner Saleem'in Dar Elbise (Tight Dress)filminde ve yönetmenliğini Görkem Yeltan'ın yaptığı Yemekteydik Ve Karar Verdim filminde de rol aldı. 2015 yılında FOX TV'de ekrana gelen Adı Mutluluk TV dizisinin ardından, oyunculuğa 2016 yılında Bodrum Masalı adlı TV dizisiyle Kanal D ekranlarında devam etmektedir.

Kaan Çakır, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini yaptığı Muna adlı sinema filmdeki rolüyle 52. Antalya Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır.

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