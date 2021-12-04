Kaderimin Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kaderimin Oyunu yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Cuma mı Cumartesi mi?
Star TV'nin yeni dizisi ne zaman ekranlara geliyor merak edildi. Dizinin ilk bölümü 3 Aralık Cuma günü ekranlara gelmişti. Fakat dizi bugün de yayınlandı. Bunun ardından izleyiciler Kaderimin Oyunu yeni bölümü hangi gün merak etti. Peki, Kaderimin Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kaderimin Oyunu yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Cuma mı Cumartesi mi? İşte bilgiler...
Kaderimin Oyunu, NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, ve Sarp Apak yer almaktadır. Peki, Kaderimin Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kaderimin Oyunu yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Cuma mı Cumartesi mi? Kaderimin Oyunu yeni bölümleri hangi gündür?
Kaderimin Oyunu her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelmektedir.
Dizinin yeni bölümleri Cuma günü yayınlanıyor. Fakat bazen dizinin eski bölümleri diğer günler de yayınlanabiliyor. Örneğin 4 Aralık Cumartesi bugün Kaderimin Oyunu son bölümü ekranlara gelecek.
Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz haber sizdir.Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.
Öykü Karayel
Akın Akınözü
Sarp Apak
Meriç Aral
Esra Dermancıoğlu
Müfit Kayacan
Ülkü Duru
Kaan Çakır
Iraz Akçam
Yıldırım Özcan
Yeşim Gül
Onur Bilge
Ayça Koptur
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