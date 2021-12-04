Kaderimin Oyunu, NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacak olan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, ve Sarp Apak yer almaktadır. Peki, Kaderimin Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kaderimin Oyunu yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Cuma mı Cumartesi mi? Kaderimin Oyunu yeni bölümleri hangi gündür?

KADERİMİN OYUNU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kaderimin Oyunu her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelmektedir.

KADERİMİN OYUNU YENİ BÖLÜMÜ HANGİ GÜN? CUMA MI CUMARTESİ Mİ?

Dizinin yeni bölümleri Cuma günü yayınlanıyor. Fakat bazen dizinin eski bölümleri diğer günler de yayınlanabiliyor. Örneğin 4 Aralık Cumartesi bugün Kaderimin Oyunu son bölümü ekranlara gelecek.

KADERİMİN OYUNU KONUSU NE?

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz haber sizdir.Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Öykü Karayel

Akın Akınözü

Sarp Apak

Meriç Aral

Esra Dermancıoğlu

Müfit Kayacan

Ülkü Duru

Kaan Çakır

Iraz Akçam

Yıldırım Özcan

Yeşim Gül

Onur Bilge

Ayça Koptur

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