İlk tanıtımı ile büyük ses getiren Star'ın yeni dizisi 'Kaderimin Oyunu', Cuma günü başlıyor. 'Kaderimin Oyunu'nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Başrollerini Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın paylaştığı 'Kaderimin Oyunu'nun oyuncu kadrosunda; Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi başarılı isimler yer alıyor. Kaderimin Oyunu Helin kimdir? Meriç Aral Kaderimin Oyunu hangi rolde?

KADERİMİN OYUNU HELİN KİMDİR?

Star'ın merakla beklenen yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun başrol oyuncularından Meriç Aral rolünün bilinmeyenlerini anlattı. Meriç Aral; "Kaderimin Oyunu öncelikle güçlü bir kadın hikayesi. Bununla birlikte canlandırdığım karakterin feminen duruşu ve de bir anne olması benim için bu projeyi cazip kıldı. Son projelerimde daha maskülen duruşlu karakterlere hayat veriyordum. Helin sayesinde ben de kariyerimde yeni bir şeyi deneyimliyorum ve ilk defa bir anneyi canlandırıyorum" dedi.Rolünü, yönetmen Emre Kabakuşak ile karakter üzerine ve genel dünya üzerine yaptığı sohbetlerde, okuma provalarında çıkardığını söyleyen Aral, Helin'i üç kelime ile şöyle tarif ediyor; "Merhametli, aşık, güçlü." Güzel oyuncu dizide izleyiciyi nelerin beklediğini ise şöyle anlatıyor; "Kaderimin Oyunu'nda; eşi bir sebeple kendisini terk etmiş mutlu Asiye'nin karşılaştığı trajik bir olay sonucunda Amasya'dan İstanbul'a gelmesini ve burada yaşadıklarını görüyoruz. İstanbul'a gelmesiyle birlikte kendini Helin'in ve de eski eşinin dünyasında buluyor. Bu karakterler arası çatışma da aslında hikayemizi doğuruyor" dedi.'Kaderimin Oyunu' nefes kesen hikayesi ile Cuma günü saat 20.00'de Star'da.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet