Kaderimin Oyunu canlı izle! Bugün Star TV Kaderimin Oyunu 9. bölüm canlı izle! Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak?

Kaderimin Oyunu canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaderimin Oyunu, NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, ve Sarp Apak yer almaktadır. Kaderimin Oyunu canlı izle! Star TV Kaderimin Oyunu 9. bölüm canlı izle! Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak?

KADERİMİN OYUNU KONUSU NE?

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir.Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

KADERİMİN OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nedret'in yüzleştiği gerçek, geçmişte üstü örtülmüş hesaplaşmaları su yüzüne çıkarır. Cemal ve Asiye'nin aynı konakta olmaları Nedret için kabul edilebilir değildir. Raci'nin kirli oyunları Mahir'i çok zor duruma düşürürken, babasını kaybetme korkusuyla yüzleşen Nergis, annesinden doğum günü için bir istekte bulunur. Bu masum istek, Cemal'in iyileşmeye başlayan kalbini yeniden paramparça edecektir.

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KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal, Asiye'yi daha fazla mutsuz etmemek için uzak durma kararı alırken, Helin ve Cemal'in geçmişine dair perdeler aralanır. Raci, Mahir'den kurtulmak için ihtiyacı olan kozu bir türlü ele geçirememiştir ama durmaya niyeti yoktur. Mahir bir yandan Raci ile mücadele ederken öte yandan Fikret'in gerçekleri öğrenmiş olmasının gerginliğindedir. Asiye'nin ikisine ait bir hatıra sakladığını öğrenen Cemal, içindeki ateşle yere göğe sığamaz ve tüm aileyi sarsacak bir olaya karışır.

KADERİMİN OYUNU OYUNCU KADROSU

Öykü Karayel

Akın Akınözü

Sarp Apak

Meriç Aral

Esra Dermancıoğlu

Müfit Kayacan

Ülkü Duru

Kaan Çakır

Iraz Akçam

Yıldırım Özcan

Yeşim Gül

Onur Bilge

Ayça Koptur

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