Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
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Ekranların sevilen dizisi Kaderimin Oyunu bugün 11. bölümü ile yayınlanacak. 11. bölümünün ardından izleyiciler, Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? merak etti. Peki, Kaderimin Oyunu 12. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Kaderimin Oyunu 12. fragman ne zaman yayınlanır? Yayınlandı mı? İşte detaylar...
Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Kaderimin Oyunu canlı izle! Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
Kaderimin Oyunu her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Kaderimin Oyunu bugün 11. bölüm ile ekranlara geliyor. 11. bölümün ardından Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
KADERİMİN OYUNU 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Cemal'in kendini affettirmek için Nergis'e doğru attığı her adım, kızıyla arasının daha da açılmasına neden olunca, Cemal buna bir son vermek için Asiye'nin karşısına çıkar. Raci'nin Mahir'den kurtulmak için yaptığı gizli hamle sonuca ulaşmak üzereyken, Cemal ve Asiye'nin plansız yolculukları, düşündüklerinden bambaşka bir hâl alır ve bu durum konakta yankı uyandırır.
Öykü Karayel : Asiye Yılmaz Demirhan
Akın Akınözü : Cemal Kaya
Sarp Apak : Mahir Demirhan
Meriç Aral : Helin Demirhan Kaya
Esra Dermancıoğlu : Zahide Demirhan
Müfit Kayacan : Harun Demirhan
Yeşim Gül : Emine Kutay
Iraz Akçam : Nergis Kaya
Yıldırım Özcan : Uğur Kaya
Ülkü Duru : Nedret Demirhan
Kaan Çakır : Raci Demirhan
Esengül Aypek : Zuhal
Onur Bilge : Fikret Kutay
Ayça Koptur : Gülsüm Kutay
Bartu Barlas Bozacı : Ahmet Demirhan Kaya
Cemre Melis Çınar : Meral
Elmira Akgün : İlayda Demirhan
Mustafa Arda Işık : Alican
Alper Irvan : Necmi