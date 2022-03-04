Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Kaderimin Oyunu canlı izle! Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

KADERİMİN OYUNU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kaderimin Oyunu her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

KADERİMİN OYUNU 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kaderimin Oyunu bugün 11. bölüm ile ekranlara geliyor. 11. bölümün ardından Kaderimin Oyunu 12. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

KADERİMİN OYUNU 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal'in kendini affettirmek için Nergis'e doğru attığı her adım, kızıyla arasının daha da açılmasına neden olunca, Cemal buna bir son vermek için Asiye'nin karşısına çıkar. Raci'nin Mahir'den kurtulmak için yaptığı gizli hamle sonuca ulaşmak üzereyken, Cemal ve Asiye'nin plansız yolculukları, düşündüklerinden bambaşka bir hâl alır ve bu durum konakta yankı uyandırır.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Öykü Karayel : Asiye Yılmaz Demirhan

Akın Akınözü : Cemal Kaya

Sarp Apak : Mahir Demirhan

Meriç Aral : Helin Demirhan Kaya

Esra Dermancıoğlu : Zahide Demirhan

Müfit Kayacan : Harun Demirhan

Yeşim Gül : Emine Kutay

Iraz Akçam : Nergis Kaya

Yıldırım Özcan : Uğur Kaya

Ülkü Duru : Nedret Demirhan

Kaan Çakır : Raci Demirhan

Esengül Aypek : Zuhal

Onur Bilge : Fikret Kutay

Ayça Koptur : Gülsüm Kutay

Bartu Barlas Bozacı : Ahmet Demirhan Kaya

Cemre Melis Çınar : Meral

Elmira Akgün : İlayda Demirhan

Mustafa Arda Işık : Alican

Alper Irvan : Necmi

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