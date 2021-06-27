Kademeli normalleşmenin son pazar günü sakin başladı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son pazar günü sakin başladı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son pazar günü sakin başladı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde dün saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, yarın saat 05.00'te sona erecek.

Kademeli normalleşme kararları kapsamında uygulanan kısıtlamaya vatandaşların uyduğu gözlendi.

Taksim Meydanı sakin bir görüntü sunarken İstiklal Caddesi'ne ise sadece turistler pasaport ve izin belgelerini gösterdikten sonra alındı.

Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeritlerinde ise turistlerin ve evcil hayvanlarını dışarı çıkaran vatandaşların olduğu görüldü.

Sultanahmet'te az sayıda turist hareketliliği gözlendi. Burada da kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin, Tarihi Yarımada'ya girişte pasaport ve izin belgeleri kontrol edildi.

Samatya Sahili'nde bazı vatandaşların piknik yaptığı, bazılarının da yüzdüğü görüldü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci gün oturumları olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan öğrenciler ve yakınları okul önlerinde bir miktar yoğunluk oluşturdu.

Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt'ta da sakin bir pazar günü yaşanıyor. Evlerinin yakınındaki market, kasap ve fırınlardan günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar dışında cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlenmedi.

Kadıköy, Maltepe ve Kartal sahillerinde sakinlik gözlenirken, bazı kişilerin köpeklerini dolaştırmaya çıktığı, bazılarının ise bisikletle gezdiği gözlendi.

Bostancı Sahilyolu'nda otomobil ve motosikletler, polis kontrol noktalarında durdurularak, izin belgeleri ile GBT kontrolü yapıldı. Belgesi olmayan kişilere cezai işlem uygulandı.

Öte yandan İBB verilerine göre saat 11.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu