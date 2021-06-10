Kademeli normalleşmede kısıtlamalar esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye kademeli olarak normalleşiyor. Gözler 21 Haziran'da toplanacak Kabine'ye odaklanmışken, kulislerde haziran sonunda pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağı ve akşam kısıtlamasının gece saat 12'ye kadar uzatılacağı konuşuluyor. Sonbaharda kapalı mekanlara girmek isteyen vatandaşlara ise aşı olma şartı getirilecek.

Bugün yapılması planlanan Kabine Toplantısı 21 Haziran'a ertelendi. Kabine'de maske yasağı ve pazar kısıtlamalarıyla ilgili yeni kararların alınması beklenirken, kulislerden gelen bilgilere göre kısıtlamalar haziran sonuna kadar devam edecek.

KISITLAMALARIN AĞUSTOS AYINDA TAMAMEN KALKMASI BEKLENİYOR

İddialara göre haziran sonu, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gece 12'ye kadar uzatılacak ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırılacak. Söz konusu kısıtlamaların ağustos ayında kadar tamamen kaldırılması bekleniyor.

SONBAHARDA KAPALI MEKANLARA GİRİŞTE AŞI ŞARTI

Kısıtlamaların esnetilmesinde aşılama da ön planda yer alıyor. Özellikle sonbahar ayında kapalı mekanlara girmek isteyen vatandaşlara aşı olma şartının getirileceği konuşuluyor.