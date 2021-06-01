Kademeli normalleşme süreci kapsamında işletmeler hizmete açıldı
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Kademeli normalleşme süreci kapsamında işletmeler hizmete açıldı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da kademeli normalleşme süreciyle restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri hizmete başladı.

Malatya'da kademeli normalleşme süreciyle restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri hizmete başladı.

Kentteki işletmeciler, yeniden hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Esnaf lokantası işletmecisi Mehmet Özdil, uzunca bir süredir paket servisi yaptıklarını ve vaka sayılarının düşmesinin ardından sevindirici gelişmeler yaşandığını belirtti.

Özdil, "Sevinçliyiz, inşallah kısıtlama bir daha gelmez, böyle devam eder. Vakalar bir daha yükselmez inşallah, müşterilerimize kavuştuk sevinçliyiz. Bundan sonra da böyle devam etmesini umut ediyoruz." diye konuştu.

Kademeli normalleşme süreci kapsamında işletmeler hizmete açıldı
Kademeli normalleşme süreci kapsamında işletmeler hizmete açıldı
Kademeli normalleşme süreci kapsamında işletmeler hizmete açıldı
Kademeli normalleşme süreci kapsamında işletmeler hizmete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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