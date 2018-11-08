Kadef'ten Kaymakam Koşal'a Ziyaret

Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) Genel Başkanı Yılmaz Karagöz ve yönetimi, Kavak Kaymakamı Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, yeni atanan Kaymakam Koşal'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Karagöz, KADEF'in çalışmaları hakkında bilgi vererek, federasyona üye 60 dernek sayısının artırılması çabası içinde olduklarını söyledi.

Kaymakam Koşal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneklerin önemine işaret etti.

Daha sonra KADEF Genel Başkanı Karagöz, Kaymakam Koşal'a Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Efsane Güreşçi Yaşar Doğu kitabını takdim etti.