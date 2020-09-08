KAÇIRILAN İRANLI İŞ ADAMI: ÇOK DÖVDÜKLERİ İÇİN BAYILMAYAYIM DİYE ŞEKERLİ SU VERDİLER
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KAÇIRILAN İRANLI İŞ ADAMI: ÇOK DÖVDÜKLERİ İÇİN BAYILMAYAYIM DİYE ŞEKERLİ SU VERDİLER

Küçükçekmece'de fidye için kaçırılan İranlı iş adamı Iraj Kazemi Babil, "Beni zorla bir eve kapatıp saatlerce eziyet ettiler, dövdüler fidye istediler.

KAÇIRILAN İRANLI İŞ ADAMI: ÇOK DÖVDÜKLERİ İÇİN BAYILMAYAYIM DİYE ŞEKERLİ SU VERDİLER
08.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 08.09.2020 14:48
Küçükçekmece'de fidye için kaçırılan İranlı iş adamı Iraj Kazemi Babil, "Beni zorla bir eve kapatıp saatlerce eziyet ettiler, dövdüler fidye istediler. Beni çok dövdükleri için bayılmayayım diye şekerli su verdiler." dedi.

İran uyruklu Iraj Kazemi Babil Küçükçekmece'de kaçırıldı. Şüpheliler iş adamını Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan adrese götürerek, rehin aldı. Şüpheliler İranlı iş adamına işkence yaparken, yakınlarından 300 bin dolar fidye istedi. İş adamının yakınları polisi arayarak durumu haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüphelileri belirlenen adreste kıskıvrak yakalayarak, fidye istenen İranlı Iraj Kazemi Babil'i kurtardı. İranlıyı kaçıran 7 şüpheli  adliyeye sevk edildi.

"SAATLERCE İŞKENCE ALTINDAYDIM"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan İranlı iş adamı Iraj Kazemi Babil, "Türkiye'ye yatırım amacıyla geldim. Beni sabah saat 09.00'da marketin önünden silahla zorla aldılar. Arabaya sokmaya çalıştılar binmedim. Sonra biri bağırdı. Direndim ama 'biz polisiz' dedi. Beni zorla bir arabaya soktular. Bir binanın bodrum katına götürdüler ve 6-7 kişi beni dövdü. Üzerime köpek saldı. Saatlerce işkence altındaydım. 300 bin dolar para istiyorlardı. Ben kabul etmedim. Kabul etmeyince baskıları daha çok arttı. Gözleri dönmüştü. Pazartesi gününe kadar zaman istedim. İran'da bulunan kardeşime telefon ettim. 300 bin dolar para istedim. Beni çok dövdükleri için bayılmayayım diye şekerli su verdiler. Sabah saatlerinde polis baskın yaptı. Polis geldiğinde bağırdım bana yardım edin dedim." diye konuştu.

KAÇIRILMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan İran uyruklu Iraj Kazemi Babil' in bir büfeden çıkarken 2 kişinin koluna girerek zorla götürmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Karşı koymaya çalışan Iraj Kazemi Babil'in şüphelilerle birlikte tekrar büfeye girip tartıştıkları anlar görülüyor. Ardından şüphelilerin Iraj Kazemi Babil'i zorla dışarı çıkartarak götürdükleri anlar kameralara kaydedildi.

Kaynak: DHA

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