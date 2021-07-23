Kaçan kurbanlığı ararken hayatını kaybeden Onur Alp son yolculuğuna uğurlandı
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Kaçan kurbanlığı ararken hayatını kaybeden Onur Alp son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak için peşinden giden ve kaybolduktan iki gün sonra cansız bedenine ulaşılan genç, Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak için peşinden giden ve kaybolduktan iki gün sonra cansız bedenine ulaşılan genç, Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Pursaklar'ın Yeşilova Mahallesi'ndeki dedesinin evine bayram tatili için gelen 20 yaşındaki Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile ahırdaki kurbanlık koyunu kesmek için dışarıya çıkarmıştı. Dağlık alana doğru kaçan koyunun peşinden giden Eker'den haber alınmaması üzerine ailesi ekiplere haber vermişti. 150'den fazla personelin katılımı ile 2 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda Eker'in cansız bedeni dere yatağı kenarında bulunmuştu. Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından gencin naaşı bugün ailesine teslim edildi. Eker'in naaşı, Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Tıp fakültesi öğrencisi olan Eker'in acılı ailesi, evlatlarını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

(Ali Nargüner - Mustafa Cenik - Mevlüt İşli/İHA)

Kaçan kurbanlığı ararken hayatını kaybeden Onur Alp son yolculuğuna uğurlandı
Kaçan kurbanlığı ararken hayatını kaybeden Onur Alp son yolculuğuna uğurlandı
Kaçan kurbanlığı ararken hayatını kaybeden Onur Alp son yolculuğuna uğurlandı
Kaçan kurbanlığı ararken hayatını kaybeden Onur Alp son yolculuğuna uğurlandı
Kaçan kurbanlığı ararken hayatını kaybeden Onur Alp son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e otopsi
Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e otopsi
Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ediyor
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