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Kaçak yapılarını yıktırmak istemeyen aile benzinle karşı koydu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaçak yapılarını yıktırmak istemeyen aile benzinle karşı koydu

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisi üzerindeki gecekondu yıkımı sırasında gecekondusunu yıktırmak istemeyen aile, konteynerin üzerine çıkarak benzinle kendilerini yakma tehdidinde bulundu.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisi üzerindeki gecekondu yıkımı sırasında gecekondusunu yıktırmak istemeyen aile, konteynerin üzerine çıkarak benzinle kendilerini yakma tehdidinde bulundu. Aile, polisin ikna emesiyle eylemden vazgeçerken, kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı.

Didim Küçük Sanayi Sitesi'nin arka kısmında yer alan hazine arazisi üzerine konteyner yerleştirerek kaçak yapı içerisinde bölgede yaşamaya başlayan ve hurdacılık yapan aileye, bölgeyi boşaltmaları için bir süre önce tebligat yapıldı. Tebligatta belirtilen süre içerisinde ailenin bölgeden ayrılmaması üzerine, Didim Belediyesi kaçak yapının yıkımı için harekete geçti. Öğle saatlerinde Didim Belediyesi; Yapı Kontrol Müdürlüğü, zabıta ekipleri, emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri ile birlikte bölgeye geldi.

Benzin şişeleri ile birlikte çatıya çıktılar

Yıkım için kepçelerin geldiğini gören aile üyeleri, ellerindeki benzin şişeleri ile yaşadıkları konteynerin üzerine çıktı. Yıkıma bir süre direnen aile üyeleri, kaldıkları konteyneri ateşe verdi. İtfaiyenin anında müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede bulunan emniyet güçleri, aile üyeleri ile konuşarak ikna etti. Eylemlerinden vazgeçerek konteynerin üzerinden inen aile üyeleri, emniyet güçlerince polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yaşanan olayın ardından Didim Belediyesi ekipleri, bölgedeki kaçak yapıyı yıkarken, toplanan diğer hurda parçaları da temizledi. - AYDIN

Kaçak yapılarını yıktırmak istemeyen aile benzinle karşı koydu

Kaçak yapılarını yıktırmak istemeyen aile benzinle karşı koydu

Kaçak yapılarını yıktırmak istemeyen aile benzinle karşı koydu

Kaçak yapılarını yıktırmak istemeyen aile benzinle karşı koydu

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