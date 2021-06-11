Kaçak sigaraları sahte bandrolle piyasaya süren 7 kişi adliyeye sevk edildi

Kaçak sigaraları sahte bandrolle piyasaya süren 7 kişi adliyeye sevk edildi 14 milyon 924 bin makaron ve 670 bin 580 bandrol ile suçüstü yakalandılar Kocaeli merkezli 4 ilde polis ekiplerince kaçak tütün malzemelerini sahte bandrollerle piyasaya sürenlere yönelik düzenlenen operasyonda 14...

Kaçak sigaraları sahte bandrolle piyasaya süren 7 kişi adliyeye sevk edildi

14 milyon 924 bin makaron ve 670 bin 580 bandrol ile suçüstü yakalandılar

KOCAELİ - Kocaeli merkezli 4 ilde polis ekiplerince kaçak tütün malzemelerini sahte bandrollerle piyasaya sürenlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 milyon 924 bin 300 makaron, 670 bin 580 sahte bandrolle yakalanan 20 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de kaçak tütünlerin sahte TPDK bandrolü kullanan şahıslar tarafından piyasaya sürüldüğü ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında kaçak tütünleri piyasaya süren şahısların ikametlerini tespit etti. Tespit sonrası harekete geçen polis ekiplerince Kocaeli merkezli, Mersin, İstanbul ve Sakarya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda kaçak tütün mamullerini sahte TPDK bandrolü yapıştırarak piyasaya sürdükleri belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 14 milyon 924 bin 300 boş makaron, 590 bin 100 adet tütün doldurulmuş makaron, 670 bin 580 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 bin adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 33 kg nargile tütünü, 700 paket sigara kağıdı, 2 adet sigara sarma makinesi, 250 adet boş tütün ambalajı, 143 kg TAPDK bandrolü bulunmayan tütün, 50 adet TAPDK bandrolü sökümünde kullanılan sprey ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 13'ü Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi ise Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören