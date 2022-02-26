Kaçak ocaktaki göçükte ölen işçi toprağa verildi (2) - Haberler

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Kaçak ocaktaki göçükte ölen işçi toprağa verildi (2)

Demirören Haber Ajansı, Aytaç Öztürk - Güncel
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Kaçak ocaktaki göçükte ölen işçi toprağa verildi (2)

OCAK SAHİPLERİ TUTUKLANDI Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 2 maden işçisinin öldüğü kaçak ocağın sahipleri M.K. ve M.U. gözaltına alındı.

ZONGULDAK (DHA) - OCAK SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 2 maden işçisinin öldüğü kaçak ocağın sahipleri M.K. ve M.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K. ve M.U., adliyeye sevk edildi. M.K. ve M.U. 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,


Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Güncel

Zonguldak, Ocak, Güncel, Haberler

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