Kaçak ocaktaki göçükte ölen işçi toprağa verildi (2)

ZONGULDAK (DHA) - OCAK SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 2 maden işçisinin öldüğü kaçak ocağın sahipleri M.K. ve M.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K. ve M.U., adliyeye sevk edildi. M.K. ve M.U. 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,