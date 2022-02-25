Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler

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Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'taki kaçak maden ocağında yaşanan göçükte kalan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'taki kaçak maden ocağında yaşanan göçükte kalan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gelik beldesi Dağbaca mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen göçükte iki kişi kalmış, olayın ardından kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait arama kurtarma tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edilerek göçüğün yaşandığı yerde tahkimat çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların ardından Ümit Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Kurt'un cesedi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan göçükte kalan diğer kişiyi de arama kurtarma çalışması sürüyor. Öte yandan ocağın bir süre önce tespit edilerek kullanılmaması için patlatıldığı öğrenildi.

(Emrecan Bayram - Sertaç Özdemir/ İHA)

Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaçak madende göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Arama Kurtarma, Gelik Beldesi, Zonguldak, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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