Kaçak maden ocağında mahsur kalan işçi çıkarıldı
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Kaçak maden ocağında mahsur kalan işçi çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta kaçak olarak üretime açılan maden ocağında mahsur kalan işçi ekipler tarafından çıkarıldı.

Zonguldak'ta kaçak olarak üretime açılan maden ocağında mahsur kalan işçi ekipler tarafından çıkarıldı.

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçak olarak açıldığı iddia edilen maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte Salih Z. isimli işçi mahsur kaldı. İşçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiyi ekipler uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan bölgede resmi olarak üretim yapan maden ocaklarından da yardım istendi. Olayın meydana geldiği ocağın girişine tahkimatta kullanılmak üzere çok sayıda odun getirildi.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir - Ahmet Bilal Hamzaçebi/İHA)

Kaçak maden ocağında mahsur kalan işçi çıkarıldı
Kaçak maden ocağında mahsur kalan işçi çıkarıldı
Kaçak maden ocağında mahsur kalan işçi çıkarıldı
Kaçak maden ocağında mahsur kalan işçi çıkarıldı
Kaçak maden ocağında mahsur kalan işçi çıkarıldı
Kaçak maden ocağında mahsur kalan işçi çıkarıldı
Kaçak maden ocağında mahsur kalan işçi çıkarıldı
Kaçak maden ocağında mahsur kalan işçi çıkarıldı
Kaçak maden ocağında mahsur kalan işçi çıkarıldı
Kaçak maden ocağında mahsur kalan işçi çıkarıldı
Kaçak maden ocağında mahsur kalan işçi çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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