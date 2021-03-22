Kaçak kazı yapmaya hazırlanan 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaçak kazı yapmaya hazırlanan 2 şüpheli yakalandı

22.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:32
Kaçak kazı yapmaya hazırlanan 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi'nde kaçak kazı yapmaya hazırlanan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi'nde kaçak kazı yapmaya hazırlanan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.  

Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi Karakaya Tepesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. U.Ç. ve E.E. adlı 2 şüpheli, ellerinde dedektör ile arazide arama yaparken gelen ekipleri fark etti. Ormanlık alana kaçan şüpheliler, yakalanarak, gözaltına alındı. 2 dedektör, 2 altın arama çubuğu ve 2 el feneri ile çekiç, yan keski, stetoskop ve lazer işaretleyici ele geçirildi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçak kazı yapmaya hazırlanan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:14:54. #1.16#
title