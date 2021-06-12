Kaçak içki operasyonuna 2 gözaltı
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Kaçak içki operasyonuna 2 gözaltı

Kaçak içki operasyonuna 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 77 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan aromalar ve malzemeler ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 77 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan aromalar ve malzemeler ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ü.G. ile İ.G.'nin, sahte içki yaparak sattıkları bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın düzenleyen polis, 77 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan aromalar ve malzemeler ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız

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