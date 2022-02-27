Kaçak göçmenlerin saklandığı "şok evleri"ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçak göçmenlerin saklandığı "şok evleri"ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kaçak göçmenlerin saklandığı "şok evleri"ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı Arnavutköy'de "Şok Evi" diye tabir edilen 3 adreste 44 kişi yakalandı İstanbul'da uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında "Şok Evleri"ne düzenlenen operasyonlarda, 44 düzensiz göçmen yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Kaçak göçmenlerin saklandığı "şok evleri"ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı

Arnavutköy'de "Şok Evi" diye tabir edilen 3 adreste 44 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında "Şok Evleri"ne düzenlenen operasyonlarda, 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Özel timlerle metruk evlere şok baskın

Ülkeye yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Arnavutköy'de "Şok Evi" diye tabir edilen düzensiz göçmenlerin barındığı 3 adres tespit edildi. Göçmenler için "Avrupa ülkelerinden önceki son durak" kabul edilen ve insan kaçakçıları tarafından batılı ülkelere gönderilmeden önce toplanan söz konusu şok evlerine önceki gün gece yarısı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlarda çoğunluğu Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Ülkelerine geri gönderilecekler

Düzensiz göçmenler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Düzensiz göçmenlerin, polisteki işlemlerin ardından, ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaçak göçmenlerin saklandığı şok evleri ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlerin saklandığı şok evleri ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlerin saklandığı şok evleri ne şok baskın: 44 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Göçmen, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title