Kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaşan kadın öldü
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Kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaşan kadın öldü

Hakkari'de ekiplerin kaçak elektrik denetimi yaptığı sırada fenalaşan Fahriye Gürbüz isimli kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

05.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:18

Hakkari'nin ilçesinde kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaştığı öne sürülen Fahriye Gürbüz (45), hastanede yaşamını yitirdi.

Yüksekova'da kaçak elektrik kullanımının engellenmesine yönelik Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ. (VEDAŞ) ekipleri, jandarma eşliğinde saat 05.30 sıralarında ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Dilekli köyünde kaçak elektrik denetimi yaptı. İddiaaya göre, denetim sırasında 5 çocuk annesi olan Fahriye Gürbüz, fenalaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yakınlarının ihbarı üzerine Gürbüz, köye gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan Fahriye Gürbüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

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: Kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaşan kadın öldü
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