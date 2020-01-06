Kaçak Avcılar Filmi
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Fatih Yıldırım'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, komedi türündeki 'Kaçak Avcılar' filminin oyuncu kadrosunda Emir Erol, Nisa Duru Yazan, Altuğ Seçkiner, Meral Kaplan, Cem Sultan Karabulut gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Fatih Yıldırım
Senaryo: Fatih Yıldırım
Oyuncular: Emir Erol, Nisa Duru Yazan, Altuğ Seçkiner, Meral Kaplan, Cem Sultan Karabulut
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: Kaçak Avcılar
Yapımcı Firma: Makinist Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 27.03.2020
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