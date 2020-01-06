Kaçak Avcılar Filmi
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Kaçak Avcılar Filmi

Kaçak Avcılar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kaçak Avcılar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

06.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:58
Kaçak Avcılar Filmi

'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, komedi türündeki 'Kaçak ' filminin oyuncu kadrosunda Emir Erol, Nisa Duru Yazan, Altuğ Seçkiner, Meral Kaplan, Cem Sultan Karabulut gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Fatih Yıldırım

Senaryo: Fatih Yıldırım

Oyuncular: Emir Erol, Nisa Duru Yazan, Altuğ Seçkiner, Meral Kaplan, Cem Sultan Karabulut

Filmin Türü: Aile

Orijinal Adı: Kaçak Avcılar

Yapımcı Firma: Makinist Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: MC Film

Vizyon Tarihi: 27.03.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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