Kaç kişi aşılandı? Şuana kadar toplam kaç kişi aşılandı? 2021 toplam aşı yaptıranların sayısı kaçtır? Aşılama yüzdesi kaç?
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Kaç kişi aşılandı? Şuana kadar toplam kaç kişi aşılandı? 2021 toplam aşı yaptıranların sayısı kaçtır? Aşılama yüzdesi kaç?

Kaç kişi aşılandı? Şuana kadar toplam kaç kişi aşılandı? 2021 toplam aşı yaptıranların sayısı kaçtır? Aşılama yüzdesi kaç?
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Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bugüne kadar kaç kişi aşılandı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesinde toplam kaç kişi aşılandı, kaç kişi aşı yaptırdı günlük verilerle paylaşılıyor. Peki, Türkiye'nin yüzde kaçı aşı yaptırdı? Aşılama oranı % kaç oldu? Kaç milyon kişi koronavirüs aşısı yaptırdı? Biontech aşı yaptıranların sayısı kaç? Sinovac aşı yaptıranların sayısı kaçtır?

Biontech, Sinovac ve Sputnik V aşılarında şuana kadar toplam kaç kişi aşı yaptırdı, kaç kişi aşı yaptırmadı merak ediliyor. Sizler için verileri araştırdık. Resmi değerlere göre ülkemizde toplam kaç aşı yapıldı? Hangi ilde kaç aşı yapıldı? Aşılama sayısı kaç? Türkiye'de aşı olan ve olmayan kişi sayısı kaçtır? Korona 2021 Ülkemizde toplam kaç kişi aşı olmadı, kaç kişi aşı oldu? 2021 Kaç kişi aşılandı?

TÜRKİYE'DE TOPLAM KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Son verilere göre ülkemizde toplam 58.594.137 milyon aşı yapılmıştır. 1. doz uygulanan aşı sayısı 37.960.880 milyon, 2. doz aşı uygulanan sayısı ise 17.543.398 milyon ve 3. doz aşı sayısı ise 3.089.859 milyondur.

  • Toplam yapılan aşı sayısı : 58.594.137
  • 1. doz yapılan aşı sayısı : 37.960.880
  • 2. doz yapılan aşı sayısı : 17.543.398
  • 3. doz yapılan aşı sayısı : 3.089.859

TOPLAM KAÇ KİŞİ AŞI OLMADI?

Ülkemizde 1. doz aşı olanların sayısı 37.960.880 milyondur. Buna göre 1. doz aşı olmayanların sayısı 45.653.482 milyondur.

Ülkemizin güncel nüfusu 83.614.362 milyondur. Haliyle bu sayıdan 37 milyonu çıkartalım.

83.614.362 - 37.960.880 = 45.653.482

Çıkarma işlemini yaptığımızda sonuç olarak ülkemizde aşı olmayan nüfus sayısı 45 milyon 653 bin 482 kişi çıkıyor.

1. doz aşı olmayanların sayısı : 45.653.482

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Kaç kişi aşılandı? Şuana kadar toplam kaç kişi aşılandı? 2021 toplam aşı yaptıranların sayısı kaçtır? Aşılama yüzdesi kaç? - Haberler
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