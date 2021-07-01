Kabotaj Bayramı törenle kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde törenle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde törenle kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bandırma'da törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanındaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Liman Personeli Mustafa Yalçın, 95 nci yılı kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramının geçmişini anlatarak "Ulu Önder Atatürk 1926 yılında 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile kendi sahillerimizde, kendi karasularımızda ve kendi limanlarımız arasında mevcut bütün işleri sadece Türk Bayrağı taşıyan gemilerin yapmasını, ticaret hakkının yalnızca Türk vatandaşlarına ait olmasını ve Türk deniz araçlarında Kaptanlık, Başmühendislik ve benzeri işleri yapma hakkının yalnız Türk vatandaşlarına ait olmasını sağlamış ve bu günü Denizcilik ve Kabotaj bayramı olarak ülkemize armağan etmiştir "dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören halk oyunları gösterisi ile sona erdi. Törene katılan askeri ve sivil zevat daha sonra Liman Başkanlığına ait Römorkörler ile denize açılarak Ulu Önder Atatürk ve Deniz Şehitleri için denize çelenk bıraktılar.

Cumhuriyet Meydanında başlayan törenlere Belediye Başkanı Tolga Tosun, Liman Başkanı Kürşat Ayyıldız, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Mahir Mavi, Sahil Güvenlik Komutanı Üstğm. Mert Yıldırım, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, İyi Parti İlçe başkanı Necmi Sert, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, Kızılay Başkanı Halil Özümüt, Liman çalışanları ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı