Kablosuz Kulaklık... İki büyük rock grubundan yeni albümler - Haberler

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Kablosuz Kulaklık... İki büyük rock grubundan yeni albümler

DailyMotion.com - Müzik
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Kablosuz Kulaklık'ta bu hafta rock müziğin iki efsane grubunun yakın zamanda yayınlanan albümleri var. Anıl Ergin, Marillion'un 'An Hour Before It's Dark' ve Scorpions'ın 'Rock Believer' albümlerini inceliyor.

DUVAR - Kablosuz Kulaklık'ta bu hafta rock müziğin iki efsane grubunun yakın zamanda yayınlanan albümleri var. Anıl Ergin, Marillion'un 'An Hour Before It's Dark' ve Scorpions'ın 'Rock Believer' albümlerini inceliyor.

DailyMotion.com / Müzik

Anıl Ergin, Scorpions, Müzik, Haberler

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