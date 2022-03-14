Kablosuz Kulaklık... İki büyük rock grubundan yeni albümler
DailyMotion.com - Müzik
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Kablosuz Kulaklık'ta bu hafta rock müziğin iki efsane grubunun yakın zamanda yayınlanan albümleri var. Anıl Ergin, Marillion'un 'An Hour Before It's Dark' ve Scorpions'ın 'Rock Believer' albümlerini inceliyor.
DUVAR - Kablosuz Kulaklık'ta bu hafta rock müziğin iki efsane grubunun yakın zamanda yayınlanan albümleri var. Anıl Ergin, Marillion'un 'An Hour Before It's Dark' ve Scorpions'ın 'Rock Believer' albümlerini inceliyor.
DailyMotion.com / Müzik