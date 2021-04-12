Gözler yarınki Kabine'ye odaklanmışken yetkili isimden dikkat çeken sözler: Çok sert tedbirler gelecek
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Gözler yarınki Kabine'ye odaklanmışken yetkili isimden dikkat çeken sözler: Çok sert tedbirler gelecek

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Koronayla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı öncesi tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yarın yapılması beklenen Kabine toplantısına çevrildi. "Normalleşmeyi çok iyi değerlendiremedik" diyen bir yetkilinin açıklamalarına göre daha sıkı korona tedbirleri kapıda.

Türkiye, son günlerde Avrupa'da en çok vaka olan ülke sıralamasında ilk sırada yer almaya başladı. Ramazan Bayramı öncesi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde yapılacak olan Kabine toplantısına çevrilmişken yeni kısıtlamaların da kapıda olması bekleniyor.

"NORMALLEŞMEYİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİREMEDİK"

Reuters'a konu hakkında bilgi veren bir yetkili, "Birincide olduğu gibi ikinci normalleşmeyi de iyi değerlendiremedik ve salgın artık 50 bin rakamının üstüne yerleşti. Çok daha sert tedbirler almaktan başka çözüm gözükmüyor" dedi.

"AŞILAMAYA RAĞMEN TEDBİRLER YETERLİ DEĞİL"

Şu anda vaka sayılarında yeni bir pik yaşandığını ve yarın başlayacak olan Ramazan ayıyla birlikte artık yeni adımlar atılacağını belirterek, "Bilim Kurulu'nun bugün yapacağı toplantıdaki önerileri kritik önemde. O kapsamda yarınki kabinede değerlendirme yapılacak" dedi ve şöyle devam etti:

"Halihazırda iki seçenek üzerinde duruluyor, ya tam kapanma ya da sokak kısıtlamasının daha genişletilerek uygulanması. Tam kapanmanın ekonomi ile ilgili tarafları var. Kovid ortamında bunu uygulamak çok kolay değil ama yine de tam olarak bu seçeneği saf dışı bırakmak kolay değil. Aşılama yapılıyor ama şu aşamada tedbirler yeterli olmuyor."

SPOR VE MASAJ SALONLARI KAPANABİLİR

Tedbirler kapsamında mevcut uygulamaların genişletilmesi yönünde de bazı planlar olduğunu kaydeden yetkili, "20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkışının kısıtlanması, şehirler arası yolculukların kısıtlanması ki vakaların taşınmasında önemli rol oynuyor, restoranların sadece sipariş alması, iftar gibi toplu yemeklerin yasaklanması, spor ve masaj salonlarının kapatılması gibi adımlar atılabilir" dedi.

VAKALAR 50 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Türkiye'de yeni tespit edilen vaka sayısı pazar günü 50 bin 678 ile art arda beşinci günde de 50 bin eşiğinin üzerinde kaldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 11 Nisan günü 237 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın sırasında görülen en yüksek günlük can kaybı 276 kişi ile çarşamba günü kaydedildi.

Gözler yarınki Kabine'ye odaklanmışken yetkili isimden dikkat çeken sözler: Çok sert tedbirler gelecek
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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