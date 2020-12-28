Kabine Toplantısında ne konuşuldu? Alınan kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler? Yeni koronavirüs tedbirleri mi geliyor?

Son dakika: Kabine Toplantısında ne konuşuldu? Alınan kararlar nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınaçıklamaları neler? Yeni koronavirüs tedbirleri mi geliyor?

KABİNE TOPLANTASINDA NELER KONUŞULDU?

"Koronavirüs salgını mutasyonların yol açtığı belirsizliklerle ağırlaşarak devam ediyor. Türkiye her alanda salgın sürecini başarıyla yöneten ülkelerin arasında yer alıyor. Aldığımız kararların yol açtığı sıkıntıları doğrudan bireylere yönelik desteklerle hafifletmeye çalışıyoruz. 1 milyon 240 bin esnafımıza 5 milyar liralık destek paketini kamuoyuyla paylaşmıştık. Kısa çalışma ödeneğini kapsayan sosyal koruma kapsamındaki tüm destekleri devam ettiriyoruz. Milletimize aktardığımız nakdi destek miktarı 45,5 milyar liraya yaklaştı." açıklamalarında bulundu.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ Mİ GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Koronavirüs tedbirleri kapsamında Temizlik, Maske, Mesafe konularına uyma çağrısında bulundu. Henüz yeni tedbirler gelmedi. Alınan tedbirler vaka sayılarını azaltıyor, ifadelerinde bulundu.