Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı bugün mü?

28 Nisan 2025 tarihli Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.00'te başlayacak. Kabine Toplantısı ne zaman sorusu kadar, bu toplantıda hangi kararların alınacağı da kamuoyunda yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 28 Nisan Kabine Toplantısı gündeminde neler var? Kabine Toplantısı bugün mü yapılıyor? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek.

Kabine Toplantısı

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabinede öne çıkan başlık ise İstanbul depremi ve olası büyük depreme hazırlık çalışmaları olacak. Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra yapılan çalışmalar ve olası büyük depreme hazırlık planları masaya yatırılacak.

Kabinede, depremden sonra İstanbul'da incelemeler yapan bakanların sunum yapması, bu kapsamda hasar tespit çalışmaları, riskli binaların yıkımı ve kentsel dönüşüm gibi konu başlıklarının değerlerlendirilmesi bekleniyor.