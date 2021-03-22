Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 22 Mart bugün Kabine toplantısı olacak mı? Kararları açıklandı mı?

Her hafta düzenli şekilde yapılan Kabine toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak merak edildi. Peki bugün 22 Mart Pazartesi Kabine toplantısı olacak mı? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular ele alınacak? Detaylar haberimizde.

Bugün Kabine Toplantısı var mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri ve vaka sayılarının da ele alınacağı Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta? Bugün toplantı olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? 22 MART PAZARTESİ BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Kabine toplantısı en son 15 Mart tarihinde gerçekleşmişti. Bu hafta ise kabine toplantısı ne zaman yapılacak henüz tarihi belli olmadı.

EN SON YAPILAN KABİNE TOPLANTISI

Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta 15 Mart Pazartesi günü yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı saat 16:30'da Beştepe'de başladı. Son olarak 4 farklı risk grubuna bölünen ve kısıtlamaların buna göre düzenlendiği korona risk haritasının değişip değişmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenerek yeni renk kodlarını duyuracak. Kabine toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

15 MART KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINAN KONULAR NELERDİR?

RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı takip edilecek, koronavirüs risk haritası güncellenecek.

GÖZLER 3 BÜYÜKŞEHİRE ÇEVRİLDİ

Buna göre olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Sokak kısıtlamaları, restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek. Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak. Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

AŞILAMA DA ELE ALINACAK

Toplantıda mutasyonlu virüsün seyri izlenecek. Öte yanda aşı çalışmaları, sevkiyatlar, aşı uygulaması ve yerli aşı süreci de görüşülecek.

HARİTADA RENKLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı. Buna göre; mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil, virüse ilişkin birçok veri değerlendiriliyor.

VAKA SAYILARI 15 BİNİ AŞTI

Açıklanan ilk haritayla 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılmıştı. 14 il düşük, 28 il orta, 22 il yüksek,17 il de çok yüksek risk grubundaydı. Ama aradan geçen sürede vaka sayıları arttı. Haritanın açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan günlük vaka sayısı, 15 bin sınırını da aştı.