Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta?

Artan vaka sayıları sonrası tekrar kapanma olacak mı? Yasaklar geri gelecek mi? gibi konular araştırılıyor. Aşı konularının görüleceği tahmin edilen Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısıne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı muhtemel konular!

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kritik kararların alınacağı Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek. Artan vaka sayılarının önüne geçilebilmek için yeni tedbirlerin ele alınması beklenen toplantıda, aşı zorunluluğu da masaya yatırılacak. Aşı olmak istemeyenlere kapalı alanlar için PCR testi zorunluluğu, bazı mesleklere aşıyı şart koşmak ve sadece aşılı öğrencilerin yüz yüze eğitime katılması olmak üzere 3 önlem gündemde olacak.