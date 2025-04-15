Kabine Toplantısı ne zaman? 15 Nisan Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

15 Nisan 2025 tarihli Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.00'te başlayacak. Kabine Toplantısı ne zaman sorusu kadar, bu toplantıda hangi kararların alınacağı da kamuoyunda yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 15 Nisan Kabine Toplantısı gündeminde neler var? Kabine Toplantısı bugün mü yapılıyor? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, 15 Nisan 2025 Salı günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir.

Kabine Toplantısı

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Ekonomi ve Enflasyonla Mücadele: Gıda fiyatlarındaki artış ve enflasyonla mücadele stratejileri değerlendirilecek.

Kamu Personeli Atamaları: Özellikle öğretmen atamaları ve 2025 KPSS süreci kapsamında kadro talepleri ele alınacak.

Terörle Mücadele: "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan ve planlanan adımlar görüşülecek.

Dış Politika: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Suriye'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırılacak.