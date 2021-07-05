Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

1 Temmuz'dan itibaren normalleşen Türkiye'de bugün bayram tatili kaç gün olacak sorusu araştırılmaya başlandı. Bugün pazartesi olması vesilesiyle "Kabine toplantısı bugün var mı, ne zaman yapılacak? Kabine pazartesi toplanıyor mu?" soruları araştırılmakta. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Bayram tatili kaç gün sürecek? 11 gün bayram tatili olacak mı?

1 Temmuz'dan itibaren normalleşen Türkiye'de bugün bayram tatili kaç gün olacak sorusu araştırılmaya başlandı.Bugün pazartesi olması vesilesiyle "Kabine toplantısı bugün var mı, ne zaman yapılacak? Kabine pazartesi toplanıyor mu?" soruları araştırılmakta. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Bayram tatili kaç gün sürecek? 11 gün bayram tatili olacak mı? İşte detaylar haberimizde…

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

En son Kabine toplantısı 21 Haziran'da gerçekleşmişti. Bakanlar Kurulu genellikle 15 gün arayla yapılıyor. 5 Temmuz saat 16.00'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi açıklama yapması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Temmuz ayının 19'unda öğleden sonra başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı tatilinin hemen öncesindeki yarım gün ve 15 Temmuz'un sonrasındaki 2 gün ile birleştirilerek 11 günlük bir tatil olması yönündeki meraka ilişkin kararlar bugün netleşecek.