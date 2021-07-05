Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

1 Temmuz'dan itibaren normalleşen Türkiye'de bugün bayram tatili kaç gün olacak sorusu araştırılmaya başlandı. Bugün pazartesi olması vesilesiyle "Kabine toplantısı bugün var mı, ne zaman yapılacak? Kabine pazartesi toplanıyor mu?" soruları araştırılmakta. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Bayram tatili kaç gün sürecek? 11 gün bayram tatili olacak mı?

1 Temmuz'dan itibaren normalleşen Türkiye'de bugün bayram tatili kaç gün olacak sorusu araştırılmaya başlandı.Bugün pazartesi olması vesilesiyle "Kabine toplantısı bugün var mı, ne zaman yapılacak? Kabine pazartesi toplanıyor mu?" soruları araştırılmakta. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Bayram tatili kaç gün sürecek? 11 gün bayram tatili olacak mı? İşte detaylar haberimizde…

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

En son Kabine toplantısı 21 Haziran'da gerçekleşmişti. Bakanlar Kurulu genellikle 15 gün arayla yapılıyor. 5 Temmuz saat 16.00'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi açıklama yapması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Temmuz ayının 19'unda öğleden sonra başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı tatilinin hemen öncesindeki yarım gün ve 15 Temmuz'un sonrasındaki 2 gün ile birleştirilerek 11 günlük bir tatil olması yönündeki meraka ilişkin kararlar bugün netleşecek.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin Mehmet Kasapoğlu
Magazin Seray Kaya Şevval Şahin İbrahim Selim Yiğit Marcus Aral
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 18:44:21. #1.16#

title