Kabine ne demek? Kabine nedir, ne demektir? Kabine TDK'ya göre ne anlama geliyor?
Son zamanlarda sıkça kullandığımız kabine kelimesinin anlamı çok merak ediliyor. Peki kabine nedir, ne demektir, TDK'ya göre anlamı nedir? Tüm detaylar haberimizde.
Dilimize Fransızca'dan geçen kabine kelimesinin TDK'ya göre 4 farklı anlamı mevcuttur. Şimdi TDK'ya göre kabine ne demektir, nedir hepsini paylaşalım.
TDK'YA GÖRE "KABİNE" KELİMESİ NE DEMEKTİR?
Dilimize Fransızca'dan (cabinet) kelimesinden geçen kabine kelimesinin TDK'ya göre 4 anlamı vardır. Fakat en yaygın kullanılan anlamı "Bakanlar Kurulu, hükûmet." demektir. Şimdi TDK'ya göre kabine ne anlamlara gelir ona bakalım.
TDK'ya göre kabine 1. anlamı : Bakanlar Kurulu, hükûmet.
TDK'ya göre kabine 2. anlamı : Hekim muayenehanesi.
TDK'ya göre kabine 3. anlamı : Kabin.
TDK'ya göre kabine 4. anlamı : Hela.
KABİNE NEDİR?
Kabine kelimesi günümüzde daha çok "Bakanlar Kurulu, hükûmet" anlamlarında kullanılmaktadır. Kabine kelimesi en çok "Kabine Toplantısı" ile birlikte geçmektedir.