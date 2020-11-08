Kabine ne demek? Kabine nedir, ne demektir? Kabine TDK'ya göre ne anlama geliyor?

Son zamanlarda sıkça kullandığımız kabine kelimesinin anlamı çok merak ediliyor. Peki kabine nedir, ne demektir, TDK'ya göre anlamı nedir? Tüm detaylar haberimizde.