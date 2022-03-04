Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleşen yeni atamada eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli affını istemiş yerine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi getirilmiştir. Vahit Kirişçi kimdir ve ne iş yapıyor merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni kabine değişikliği ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir merak ediliyor. Kabine'de yeni görev değişimi! Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?

Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960, Kahramanmaraş doğumlu olan Vahit Kirişci Türk siyasetçidir. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22.ve 23.Dönem Adana Milletvekillidir. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Vahit Kirişci son olarak Tarım ve Orman Bakanlığına atandı.

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