Kabil Havalimanı'nda iç hat uçuşları yarından itibaren başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabil Havalimanı'nda iç hat uçuşları yarından itibaren başlıyor

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Kabil Havalimanı'ndan iç hat uçuşları cuma günü yeniden başlıyor. Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani'nin açıklamasına göre ise operasyonları yeniden başlatmak için Türkiye, potansiyel olarak destek verecek.

Kabil Havalimanı'ndan iç hat uçuşlarının Cuma günü yeniden başlayacağı aktarıldı. Reuters'in haberine göre uluslararası uçuşların ise zaman alacağı vurgulandı.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani, Afganistan konusunu ele almak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan El Thani toplantıda yaptığı konuşmada, havalimanının yeniden açılacağı tarihin henüz net olmadığını ve Katar yönetiminin bu hedefe en kısa sürede ulaşma konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

"TÜRKİYE İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Katar'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda teknik destek sağlama ihtimali konusunda Türkiye ile iletişim halinde olduklarını belirten El Thani, "Katar desteğinin havalimanının işletilmesine yardımcı olup olmayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

"ORTAKLIK ANLAŞMALARINA HAZIRIZ"

Afgan Sivil Havacılık Otoritesi'nden Katar merkezli bir medya kuruluşuna yapılan açıklamada ise Katar teknik ekibinin şu anda havalimanına verilen hasarı değerlendirme çalışmaları yürüttüğü ifade edildi. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda iç hat uçuşlarının yarından itibaren yeniden başlayacağı belirtilerek, dış uçuşların başlamasının ise biraz daha zaman alacağı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, "Katar'dan hava taşımacılığı konusunda yardım isteyeceğiz ve ortaklık anlaşmaları imzalamaya hazırız" denildi.

Kabil Havalimanı'nda iç hat uçuşları yarından itibaren başlıyor
Binlerce Afgan ülkeden çıkmak için yollara düştü, ilk varış noktaları Türkiye olacak
Binlerce Afgan ülkeden çıkmak için yollara düştü, ilk varış noktaları Türkiye olacak
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
ABD'nin terk etmesinden sonra Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil Havaalanı'nı Türk basını görüntüledi
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Gülben Ergen Metin Çekmez Ferhan Şensoy
Spor Marcao Ali Koç Umut Meraş Şenol Güneş Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kabil Havalimanı'nda iç hat uçuşları yarından itibaren başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 13:45:52. #1.15#

title