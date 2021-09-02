Kabil Havalimanı'nda iç hat uçuşları yarından itibaren başlıyor

Kabil Havalimanı'ndan iç hat uçuşları cuma günü yeniden başlıyor. Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani'nin açıklamasına göre ise operasyonları yeniden başlatmak için Türkiye, potansiyel olarak destek verecek.

Kabil Havalimanı'ndan iç hat uçuşlarının Cuma günü yeniden başlayacağı aktarıldı. Reuters'in haberine göre uluslararası uçuşların ise zaman alacağı vurgulandı.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani, Afganistan konusunu ele almak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan El Thani toplantıda yaptığı konuşmada, havalimanının yeniden açılacağı tarihin henüz net olmadığını ve Katar yönetiminin bu hedefe en kısa sürede ulaşma konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

"TÜRKİYE İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Katar'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda teknik destek sağlama ihtimali konusunda Türkiye ile iletişim halinde olduklarını belirten El Thani, "Katar desteğinin havalimanının işletilmesine yardımcı olup olmayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

"ORTAKLIK ANLAŞMALARINA HAZIRIZ"

Afgan Sivil Havacılık Otoritesi'nden Katar merkezli bir medya kuruluşuna yapılan açıklamada ise Katar teknik ekibinin şu anda havalimanına verilen hasarı değerlendirme çalışmaları yürüttüğü ifade edildi. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda iç hat uçuşlarının yarından itibaren yeniden başlayacağı belirtilerek, dış uçuşların başlamasının ise biraz daha zaman alacağı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, "Katar'dan hava taşımacılığı konusunda yardım isteyeceğiz ve ortaklık anlaşmaları imzalamaya hazırız" denildi.