Son Dakika | Kabil'den askeri uçakla İslamabad'a götürülen 200 Türk, THY uçağıyla İstanbul'a getirilecek

Gelen son dakika haberine göre AFGANİSTAN'DA bulunan 200 Türk vatandaşı 'Koca Yusuf ' olarak adlandırılan askeri uçakla Pakistan'a getirildi.

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türklerin tahliyesi devam ediyor. Tahliye için Kabil Havalimanı'nda bekleyen 200 Türk vatandaşı 'Koca Yusuf' olarak adlandırılan askeri uçakla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a getirildi. Yolcuların gerekli işlemlerinin ardından THY'nin Boeing 777 tipi tahliye uçağıyla sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor. THY, tahliye talepleri doğrultusunda iki uçağını İstanbul Havalimanı'nda hazır bekletiyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı