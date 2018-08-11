Kabe-i Şerif'in Kapısını Açmak İsteyen Şahıs Tutuklandı

Perşembe gecesi binlerce hacı adayının tavaf ettiği bir sırada Kabe-i Şerif'in kapısına tırmanıp açmak isteyen bir şahsa polis müdahale etti. Şahıs polisin zorlamasıyla kapının altına düştü ve tutuklandı.

PSİKOLOJİSİ BOZUK OLAN ŞAHSI SORGULAYAMADILAR

Polis, psikolojik durumu çok bozuk olması sebebiyle sorgulayamadıkları şahsın savcılığa götürüldüğünü söyledi.

Tutuklanan şahsın görüntüleri sosyal medyada yayımlandı.