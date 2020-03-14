Kabakları oyup hayvan figürlü çocuk lambası yaptı
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Salih Peker, Güncel

Kabakları oyup hayvan figürlü çocuk lambası yaptı

Bursalı mühendis, minik kabakların üzerine hayvan figürleri yaparak çocuklara gece lambası yaptı.

14.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:57
Kabakları oyup hayvan figürlü çocuk lambası yaptı

Bursalı mühendis, minik kabakların üzerine hayvan figürleri yaparak çocuklara gece lambası yaptı.


Ziraat mühendisi Ahmet Salih Peker, stres atmak için kendisine bir hobi aramaya başladı. Kabak oyma işine merak salan A. Salih Peker, bu işi iyice öğrendi. Bu işte usta olan Peker'in yaptığı ürünler büyük rağbet görüyor. Peker, çocuklar uyurken korkmasın diye kabakları oyarak üzerine onların sevdiği hayvan figürleri işleyerek gece lambası yapıyor. Küçük kabaklardan yapılan lambalar çocuklar tarafından çok beğeniliyor. Lamba yanınca üzerindeki hayvan figürü duvara yansıyarak çocukların korkmadan uyumasını sağlıyor.


Kabak tasarımı işine hobi maksadıyla başladığını ifade eden Ahmet Salih Peker, "Ben aslında ziraat mühendisiyim, bu işe stres atmak için başladım. Şimdi usta oldum. Dükkanımda kabakları oyup onlardan lamba yapıyorum. Ayrıca çocuklar için üzerine hayvan figürleri işlediğim gece lambaları yapmaktayım. Bu lambalar tamamen doğal kabaktan yapılıyor ve oldukça sağlıklı. Çocuklar gece yatarken korktukları için bu lambaları tercih ediyor. Lambayı yaktığınız zaman kabakta bulunan hayvan figürü duvara yansıyor, çocuklar sevdikleri hayvanla birlikte uyumuş oluyor. Bu lambaları 30 ila 50 liradan satmaktayım" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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