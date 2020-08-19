Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım hayatı
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Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım hayatı

Oyuncu Kaan Yıldırım, 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile evlendi ve ardından çift 2019 yılındas ayrıldı. Yıldırım, 1986 yılında İstanbul'da doğdu ve İngiltere'de pazarlama eğitimi gördü. Kaan Yıldırım hayatı, biyografisi haberimizde. Kaan Yıldırım babası kim?

Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım hayatı
19.08.2020 18:04 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:08

Kaan Yıldırım, ilk oyunculuk deneyimini Kayıp dizisiyle elde etti ve Ulan İstanbul dizisi ile de popülerlik kazandı. Eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile de Ulan İstanbul'da tanışmıştı. Son olarak ekrana Hekimoğlu projesiyle gelen Kaan Yıldırım dizileri ve filmleri...

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Genç oyuncu Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi Pazarlama Bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İLK OYUNCULUK DENEYİMİ 'KAYIP' DİZİSİYLE OLDU

Oyunculuk kariyerine 'Kayıp' dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başlayan Kaan Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan 'Adı Mutluluk' dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. 2016'da 'Kalbim Yangın Yeri' dizisinde Volkan karakteri ile yer alırken, 2017 yılında 'Klavye Delikanlıları' dizisinde oynadı. 2018'de 'İnsanlık Suçu'nda Cemal karakteri ile bulundu. Öte yandan 2014 yılında 'Ümmü Sibyan: Zifir', 2015 yılında da Yok artık sinema filmlerinde yapımcı olarak görev yaptı. Timuçin Esen'in başrolde olduğu Hekimoğlu dizisinde yer alıyor.

Oyuncu, 14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine girdi. Ancak ikili 2019 yılında boşandı.

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